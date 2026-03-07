Haberler

Üç bant ve artistik bilardoda Avrupa Şampiyonası heyecanı, Antalya'da başladı

Güncelleme:
19 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, Antalya'da başladı. Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Avrupa Bilardo Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre 19 ülkeden sporcuların katılım sağladığı organizasyonda mücadeleler, 5 farklı branşta yapılacak.

Türkiye'yi şampiyonada 24 sporcu temsil edecek.

Üç bant bilardo bireysel kategorisinde Türkiye adına Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz, Turgay Orak ve Birol Uymaz mücadele verecek.

Artistik bilardoda ise milli sporcular Emrah Taç, Serdar Gümüş, Barış Cin ve Hacı Arap Yaman, Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon, 15 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
