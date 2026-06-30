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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacak

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Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Çekya, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek. Grup maçlarını Riga'da oynayacak olan milli takımın ilk karşılaşması yarın Çekya ile.

Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.

Letonya'nın başkenti Riga ile Litvanya'nın Siauliai şehrinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 1-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Çekya, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Riga'da oynayacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

16.00 Türkiye-Çekya

2 Temmuz Perşembe:

16.00 Türkiye-Belçika

3 Temmuz Cuma:

18.30 Polonya-Türkiye

5 Temmuz Pazar:

21.00 Letonya-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

13.30 İspanya-Türkiye

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Türkiye-İzlanda

9 Temmuz Perşembe:

13.30 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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