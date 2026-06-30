18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacak

Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.

Letonya'nın başkenti Riga ile Litvanya'nın Siauliai şehrinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 1-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Çekya, İspanya, İtalya, İzlanda, Letonya ve Polonya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Riga'da oynayacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

16.00 Türkiye-Çekya

2 Temmuz Perşembe:

16.00 Türkiye-Belçika

3 Temmuz Cuma:

18.30 Polonya-Türkiye

5 Temmuz Pazar:

21.00 Letonya-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

13.30 İspanya-Türkiye

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Türkiye-İzlanda

9 Temmuz Perşembe:

13.30 Türkiye-İtalya