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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışı Kocaeli'de Gerçekleştirildi

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışı Kocaeli'de Gerçekleştirildi

Spor Haberleri

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı. En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldılar.

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı.

En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. İbrahim Cabacı, 3. İlker Aktaş

Kategori 2: 1. Tuncer Sancaklı

Kategori 3: 1. Burak Başlık, 2. Murat Volkan Soyçopur, 3. Eda Soylu

Kategori 4: 1. Ümit Ülkü, 2. Cem Yalın, 3. İsmet Toktaş

Kategori 5: 1. Bahadır Sevinç, 2. Cemil Memiç

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

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