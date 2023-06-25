AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışı Kocaeli'de Gerçekleştirildi

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı. En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldılar.