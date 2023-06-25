AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışı Kocaeli'de Gerçekleştirildi
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Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı. En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldılar.
Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapıldı.
En iyi takım kupasını Atış Motorsports'un kazandığı yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. İbrahim Cabacı, 3. İlker Aktaş
Kategori 2: 1. Tuncer Sancaklı
Kategori 3: 1. Burak Başlık, 2. Murat Volkan Soyçopur, 3. Eda Soylu
Kategori 4: 1. Ümit Ülkü, 2. Cem Yalın, 3. İsmet Toktaş
Kategori 5: 1. Bahadır Sevinç, 2. Cemil Memiç
Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.