Kayseri Kadın FK şampiyon oldu

Güncelleme:
TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK, evinde Gaziantep Safir Spor Kulübü'nü 5-1 yenerek şampiyon oldu. Takım maçın ardından büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK ligin 13. Haftasında evinde Gaziantep Safir Spor Kulübü'nü 5-1 yenerek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar maçın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Ersin Ulker, Samed Armut

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, (Nisanur Yıldırım dk.85), Ayşegül Aydın, Bahar Özen, (Saniye Aslano dk.90), Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, (Eda Aydın dk.90), Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Zeynep Bilir

Gaziantep Safir SK: Zeliha Sude Karatekin, Tuana Şahin, Zeynep Cesur, İrem Yılmaz, Ayşe Taslak, Seval Kıraç, (Buse Uçan dk.78), Zehra Yılmaz, (Beyza Kara dk.58), Büşra Becerekli, Rammie Janae Noel, (Başak Ersoy dk.72), Setenay Sırım, Fatma Nur Şenses

Goller: Zeynep Bilir (dk.18), Kafayat Atoke Başhıru (dk.56-72 ve 80), Ogundeko Oluwatosin Sharon (dk.72) (Auran Kayseri Kadın FK), Beyza Kara (dk.81) (Gaziantep Safir SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
