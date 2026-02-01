Haberler

Kayseri Kadın FK evinde hata yapmadı

Kayseri Kadın FK evinde hata yapmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Genç Ülküspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın FK; ligin 11. haftasında evinde oynadığı maçta Genç Ülküspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Şuayip Ünal, Tolga Mumyapan, Esra Saim

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elenur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Arife Yaren Çetinkaya, (Ayşegül Aydın dk.64), Zeynep Bilir, (Nisanur Yıldırım dk.90)

Genç Ülküspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü, Sena Karakaya, (Rümeysa Söylemez dk.77), Tuğçe Nuray Fesli, (Narin Yüksel dk.70), Beyza Düzgün, (Fatma Tıkansak dk.85), Nazar Uğur, (Hatice Saruhan dk.70), Merve Kandemir, Havva Ekin, Arzu Şimşek, Beyza Kuşsan, Yasemin Sarı

Goller: Kafayat Atoke Başhıru (dk.50), Elanur Çıkılı (dk.69), (Auran Kayseri Kadın FK), Nazar Uğur (dk.27) (Genç Ülküspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var