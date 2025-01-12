Attila Szalai, 1 dakika bile oynamadan transfer yaptı

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığındaHoffenheim'a sattığı Attila Szalai, Alman ekibinde tutunamadı. Szalai, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısında da kiralık gönderildi.

SEZON SONUNA KADAR STANDARD LIEGE'E KİRALANDI

Belçika Pro Lig takımlarından Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, Macar stoper sezonun ikinci yarısını Belçika'da geçirecek.

BU SENE HİÇ OYNAMADI

Geçen sezonun ilk yarısında sadece 5 kez Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sezonun ikinci yarısını ise başka bir Bundesliga ekibi Freiburg'da kiralık olarak geçirmiş ve sadece 3 maçta sonradan oyuna girebilmişti. 26 yaşındaki Macar stoper, bu sezon geri döndüğü takımında ise hiçbir maçta süre almadı. Szalai'nin Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.