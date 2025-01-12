Attila Szalai, 1 dakika bile oynamadan transfer yaptı
2023 yazında Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, sezon sonuna kadar Belçika Pro Lig takımlarından Standard Liege'ye kiralandı. Szalai, geçen sezonun ikinci yarısını da başka bir Bundesliga ekibi Freiburg'da kiralık olarak geçirmişti. 26 yaşındaki Macar stoper, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.
Fenerbahçe'nin 2023 yazında 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığındaHoffenheim'a sattığı Attila Szalai, Alman ekibinde tutunamadı. Szalai, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısında da kiralık gönderildi.
SEZON SONUNA KADAR STANDARD LIEGE'E KİRALANDI
Belçika Pro Lig takımlarından Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, Macar stoper sezonun ikinci yarısını Belçika'da geçirecek.
BU SENE HİÇ OYNAMADI
Geçen sezonun ilk yarısında sadece 5 kez Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sezonun ikinci yarısını ise başka bir Bundesliga ekibi Freiburg'da kiralık olarak geçirmiş ve sadece 3 maçta sonradan oyuna girebilmişti. 26 yaşındaki Macar stoper, bu sezon geri döndüğü takımında ise hiçbir maçta süre almadı. Szalai'nin Alman ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.