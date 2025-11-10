Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynayanların arasında o da var

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

1024 İSMİN ARASINDA O DA VAR

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen isimlerin arasında geride bıraktığımız sezon Trabzonspor U19 formasıyla Avrupa'da tarih yazan kadronun parçası olan Bican Tibukoğlu da yer aldı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, UEFA Gençlik Ligi final maçında Barcelona'ya 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü atmış, ardından ise uzun süre boyunca gözyaşlarına hakim olamayarak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer almıştı.

SEBAT GENÇLİKSPOR'A KİRALANDI

Genç futbolcu, başarılı performansı sonrası bu sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Sebat Gençlikspor'a kiralandı. Takımıyla 4 maça çıkan Bican, gol ya da asist katkısı yapamadı.