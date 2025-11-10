Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynayanların arasında o da var
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen isimler arasında Trabzonspor U19 oyuncusu Bican Tibukoğlu yer aldı.
- Bican Tibukoğlu, UEFA Gençlik Ligi final maçında Barcelona'ya karşı Trabzonspor'un tek golünü attı.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
1024 İSMİN ARASINDA O DA VAR
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen isimlerin arasında geride bıraktığımız sezon Trabzonspor U19 formasıyla Avrupa'da tarih yazan kadronun parçası olan Bican Tibukoğlu da yer aldı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu, UEFA Gençlik Ligi final maçında Barcelona'ya 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü atmış, ardından ise uzun süre boyunca gözyaşlarına hakim olamayarak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında yer almıştı.
SEBAT GENÇLİKSPOR'A KİRALANDI
Genç futbolcu, başarılı performansı sonrası bu sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Sebat Gençlikspor'a kiralandı. Takımıyla 4 maça çıkan Bican, gol ya da asist katkısı yapamadı.