Attığı golü görenlerin ağzı açık kaldı! Ronaldo double yaptı, Al Nassr farklı kazandı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-0 yendi. 3 dakikada 2 gol atan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo maça damga vururken, ikinci golüyle de izleyenleri mest etti.
Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud kozlarını paylaştı. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 3-0'lık skorla kazandı.
RONALDO, 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo atarken, yıldız futbolcu attığı şahane golle büyük beğeni aldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Al Nassr, puanını 34 yaparken, Al Akhdoud 10 puanda kalarak ligin son sıralarına demir attı. Gelecek hafta Al Nassr, lider Al Hilal deplasmanına gidecek. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek.