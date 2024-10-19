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Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı

Attığı gol öyle böyle değil, Victor Osimhen resmen havada asılı kaldı
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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'in attığı nefis röveşata golü büyük beğeni aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti.

HAVADA ASILI KALDI

Sarı kırmızılılar'da 78. dakika oyuna İcardi yerine bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golü bulan Osimhen ofsayta takıldı ve gol sayılmadı. Başarılı golcü, uzatma dakikalarında muhteşem bir rövaşata golü atarak skoru 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla tamamlandı.

"BENCE MÜKEMMELDİ"

İkinci yarı oyuna giren ve golünü atan Victor Osimhen, "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum günün kutluyum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Victor Osimhen Antalyaspor Galatasaray Spor

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Yorumlar (3)

Melike Taştan:

Bu muhteşem ve kusursuz golü iptal etmek için kırk takla attı hakem, 4-5 dakika sürdü adeta bahane aradılar iptal etmek için. Galatasaray haseti çekememezliği bunların ciğerine işlemiş

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Melike Taştan:

Salıncakçı jk lilerin Galatasaray ın galibiyetinden sonra haftaya derbiden dolayı yaklaşan fırtınadan dolayı şu an tir tir titrediklerine eminim ;)

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F Ö:

Müthiş bir gol ama ofsayt

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yanıtYanıtla
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