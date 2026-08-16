Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Yarı Final Heyecanı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları tamamlandı.

Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yetişkin kadınlar kategorisinde Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, yetişkin erkeklerde Yunus Gür, yıldızlarda Eymen Atalar, gençlerde Musab İsmail Şahanoğlu, miniklerde ise Hamza Şahanoğlu birinci oldu.

TGASDF Başkanı Hakan Kazancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'e kazandırılan bu tesisin çok önemli olduğunu belirterek müsabakaya katılan sporculara teşekkür etti ve finalleri Malazgirt'te yapacaklarını kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da birçok müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek geleneksel sporları yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Dereceye giren sporculara madalyaların verildiği törene AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA