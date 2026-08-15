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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Finali Gaziantep'te Başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Finali Gaziantep'te Başladı
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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları, Gaziantep'te 42 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün Türk parkurunda, ikinci gün kabak bendinde yapılacak müsabakalarda dereceye girenler, 24-25 Ağustos'ta Muş'ta finalde yarışacak.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları Gaziantep'te başladı.

Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalara minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde 42 sporcu katıldı.

İlk gün Türk parkurunda (tabla bendi) gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, at üzerinde akrobatik hareketler yaparak belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular ikinci gün ise kabak bendinde mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Branşı Asbaşkanı İbrahim Kurban, AA muhabirine, iki gün sürecek müsabakalarda dereceye giren sporcuların finalde yarışacağını söyledi.

Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Konya'nın yanı sıra çeşitli illerden sporcuların katıldığını belirten Kurban, şunları kaydetti:

"Batı grubunun yarı final müsabakası geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Doğu grubu sporcularımız şu an mücadele ediyor. İki gün boyunca yapılacak müsabakaların ardından burada dereceye giren sporcular, Muş Malazgirt kutlamaları kapsamında 24-25 Ağustos'ta final müsabakalarına katılacak."

Kaynak: AA
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