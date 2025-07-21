Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali Kayseri'de Yapıldı

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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, 19-20 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirildi. Yarışlara 64 lisanslı sporcu katıldı ve Türk kültürünün köklü mirası sergilendi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeyrek final yarışları, 19-20 Temmuz tarihlerinde Spor AŞ ev sahipliğinde Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlendi.

Yarışlara, Gaziantep, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Kayseri'den 64 lisanslı sporcu katılım sağladı.

Sporcular, zorlu parkurlarda hem hünerlerini sergiledi hem de Türk kültürünün köklü mirasını günümüzle buluşturdu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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