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Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın Şampiyonu Bir Eylül!

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın Şampiyonu Bir Eylül!
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07-10 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü kazanırken, Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci oldu. Uşak Valiliği, başarılı sporcuları tebrik etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleşen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında şampiyon Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü olurken ikinci ise Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde 07- 10 Kasım tarihlerinde Ankara Türkiye Jokey Kulübü Tesislerinde düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında Uşaklı iki takım birinciliği ve ikinciliği paylaştı. Düzenlenen şampiyonluk sonucunda Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü olurken ikinci ise Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Öte yandan Uşak Valiliği tarafından yayımlanan tebrik mesajında ise; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleşen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında üstün bir performans gösteren birinci olan 'Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü'nü ve ikinci olan 'Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü"nü tebrik ediyor, geleneksel sporumuzun yaşattığı emeği geçen sporcularımızın başarılarının devamını sağlar." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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