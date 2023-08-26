- Atlı Cirit müsabakaları Sındırgı'da gerçekleşiyor

BALIKESİR - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Türkiye şampiyonası çeyrek final ön eleme C grubu müsabakaları Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezinde başladı. Dört takımın yarıştığı müsabakalarda ata sporuna yakından ilgi duyan taraftarlar da katıldı.

İlçe de ata sporunu yaşatmak adına Sındırgı Belediyesi destekleri meyvesini vermeye başladı. Beş yıldan bu yana Türkiye geneli müsabakalar da ilçede gerçekleştiriliyor. Hasan Sarol adına düzenlenen 2023 Türkiye Şampiyonası çeyrek final yükselme müsabakaları da büyük bir heyecan ile başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen müsabakalarda Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü, Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü, Eskişehir Akıncılar Birliği Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Atlı Cirit Spor kulübü çeyrek finale yükselme müsabakaların yarışacak. Üç gün sürecek müsabakalarda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım belirlenecek.

Ata sporu ciritleri yaşatmanın bu tür müsabakaların ilçede yapılması ve Sındırgı'ya ait bir takımında yarışmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Sındırgı Atlı Cirit kulübü başkanı Mehmet Erbek "Bugün burada Türkiye şampiyonasının C grubunu yapıyoruz, final yükselme grubunu yapıyoruz. Eskişehir'den 1 takımımız var, Ankara'dan 1 takımımız var, Uşaktan 1 takımımız var. Aynı zamanda bizim Sındırgıdaki takımımızda burada müsabakalara katılacak. Şuanda başladı müsabakalarımız, ilk müsabakayı Ankara'yla Uşak yaptı. Bizde Eskişehir'le oynayacağız. Cirit oyunumuz bu bizim geleneksel oyunumuzu insanlarımıza, yeni nesillere öğretmeye çalışıyoruz. Osmanlıdan gelen bir geleneğimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Sındırgı halkımızdan da 3 gün boyu sürecek, Cumartesi ve Pazar günleri final maçları olacak. Tüm seyircilerimizi, vatandaşlarımızı seyretmeye bekleriz" dedi.

Ömer Karcıoğlu ise "Burada 3 gün boyunca yapacağımız müsabakalarda C grubunun birincisini Allah'ın izniyle kazasız belasız çıkarmaya çalışacağız. İlk maçımızı da güzel bir şekilde kazandık. İnşallah bizim için hayırlısı olur" dedi.