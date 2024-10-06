Atlı Cirit 2024 Sezonu Kırmızı Grup Müsabakaları Kayseri'de Gerçekleşti

Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakaları Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen müsabakalarda, Erzurum Şengel Atlıspor, Sivas Yeşilyurt Atlıspor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlıspor ve Uşak Susuzören Atlıspor takımları mücadele etti.

Üç gün süren organizasyon sonunda Kırmızı Grubu ilk sırada tamamlayan Erzurum Şengel Atlıspor, final etabına katılmaya hak kazandı.

Uşak Susuzören Atlıspor ikinci, Sivas Yeşilyurt Atlıspor üçüncü olurken, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlıspor grupta son sıra yer aldı.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ekip, final müsabakalarına katılacak. Final etabının ardından atlı cirit branşında şampiyon belirlenecek.