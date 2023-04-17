Atletizmde 9 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

Amasya'nın Taşova ilçesinde 539 öğrenciye eğitim veren Atatürk Ortaokulu, okul sporları puanlı atletizmde 9 yıldır üst üste şampiyonluk elde ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 539 öğrenciye eğitim veren Atatürk Ortaokulu, okul sporları puanlı atletizmde yıllardır sürdürdüğü şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Geçen 8 yıl boyunca birincilik elde eden Atatürk Ortaokulu Atletizm Takımı, bu yıl da turnuvalarda gösterdiği başarılı performansla 9. kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Takım, müsabakalar sonucunda Yıldız Erkekler İl birincisi ve Yıldız Kızlar İl birincisi olarak ilçeye iki birincilikle döndü.

12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Onur Alp Bağcı, "Amasya'da düzenlenen atletizm müsabakalarında, grupça 1. olduk ve Erzincan'a gitmeye hak kazandık. 2 yıldır bu ekibin içindeyim. Bu ekip bana çok yakın geliyor. Her zaman da 1. olduğumuz için iyi bir ekip. Bu ekibi seviyorum" dedi.

4 yıldır takımın bir parçası olan 8. sınıf öğrencisi Ömer Göktan Gündüz de, "4 senedir Okan hocamızla çalışıyoruz. 4 sene üst üste bölgelere gittik. 4 yıldır bu ekibin içindeyim ve bu çok büyük başarı. Diyarbakır'a gidip, bölge şampiyonasında 10. çıkmamız büyük bir başarı. Küçük bir ilçenin büyük başarısı bu" diye konuştu.

"Bu başarılarından dolayı öğrencilerimi kutluyorum"

Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ise başarılı bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Gerçekten kırılması güç, zor bir rekoru ellerinde bulunduruyorlar. 8 yıldır kırılması güç, zor bir rekorun sahibiydik. Bu sene de yine il birincisi olarak bu seriyi 9 yıla çıkardık. Öğrencilerim burada çok büyük bir başarıya imza attı. 10 bin nüfuslu bir ilçe için bu gerçekten büyük bir başarı. Bu sene de yine aynı şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA