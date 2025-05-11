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Atletizm Türkiye Şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu

Atletizm Türkiye Şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu
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Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi. 50 ilden 67 takım toplamda 406 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda, farklı kategorilerde şampiyonlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları Denizli'de farklı branşlarda gerçekleşen ulusal şampiyonalarla devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 07-08 Mayıs tarihlerinde Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde Albayrak Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda gerçekleşti. 50 ilden 67 takım 406 sporcunun farklı branşlarda madalya için ter döktüğü şampiyonada geleceğin yıldız atletleri kıyasıya yarıştı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılan yarışmalarda 50 ilden 67 okul takımı olmak üzere toplam 406 sporcu, farklı kategorilerde en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti. Sporcuların Ferdi klasmanda elde ettiği dereceler sonunda gerçekleşen puanlama ile Ankara Eryaman Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu; Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olurken, Küçük Kızlar kategorisinde İstanbul Şişli Atatürk Ortaokulu Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. İki gün süren şampiyonanın ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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