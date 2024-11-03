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Atletizm Federasyonu: Türk Sporcuları İstanbul Maratonu'nu Kazanacak Hale Getireceğiz

Atletizm Federasyonu: Türk Sporcuları İstanbul Maratonu'nu Kazanacak Hale Getireceğiz
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Maratonu'nda katılımcı sayısını arttırmayı ve Türk sporcuların bu yarışı kazanmasını hedeflediklerini açıkladı. Parkurdaki rüzgar nedeniyle beklenen rekorun kırılamadığını belirtirken, gelecekteki başarılar için planlar yaptıklarını ifade etti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Maratonu'na katılımcı sayısını gelecek yarışlarda attırmaya çalışacaklarını söyleyerek, "Türk sporcuları, bu yarışı kazanacak hale getireceğiz" dedi.

Dünya Atletizm Birliğinin 'Gold Label' kategorisinde yer alan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde Türkiye'de yapılan en önemli yarışı geride bıraktıklarını söyleyen Karadağ, "Geçen yıl Avrupa Salon Şampiyonası vardı. Bu organizasyon dünyanın en güzel maratonunun organizasyonudur. Bugün çok güzel bir derece bekliyorduk. Ancak maalesef parkurun son döneminde önden gelen rüzgar sebebiyle parkur rekoru kırılamadı. Gerçekten çok ciddi bir rüzgar vardı. Başlangıcıyla bitişiyle herhangi bir problem olmadan biten bir maraton oldu. Bu maratonun sayısını önümüzdeki yıllarda attırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Türk sporcuları, bu yarışı kazanacak hale getireceğiz"

Maratona katılan Türk sporculardan önümüzdeki senelerde daha iyi dereceler beklediğini söyleyen Başkan Karadağ, "Hüseyin Can'la beraber ilk 3'e giren 3 sporcumuzun da önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bu maratonda gerçekten 2.06, 2.07'nin altında koşacak Türklerin olmasıyla beraber bu yarışı kazanacak hale geleceğiz. En son galiba 1993'te bir Türk kazandı. Ondan sonra kimse kazanamadı. Tahminimizce maratonu kazanmamız için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu maratonu kazanmak amacıyla da sporcularımızı kamplara almaya düşünüyoruz. O kamplarla özellikle bu yarışa onları hazırlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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