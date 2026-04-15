Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rövanş maçlarında Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain, rakiplerini mağlup ederek yarı finale adlarını yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş mücadelesi 2 maçla başladı.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı. Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçında Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, Paris Saint-Germain'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 72. ve 90+1. dakikalarında Ousmane Dembele ile 2 gol bulan Paris Saint-Germain maçtan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransız ekibi ilk maçı da sahasında 2-0 kazanmıştı.

Ligde yarı finale yükselen 2 takım ise bugün (15 Nisan Çarşamba) oynanacak 2 maçın ardından belli olacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, Sporting'i ağırlarken Real Madrid, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak.

Karşılaşmalar TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
