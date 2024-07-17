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Atladı uçağına gitti! Youssef En-Nesyri'yi Acun Ilıcalı getiriyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, haftalardır transfer listelerinde olan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için İspanya'ya gittiği öğrenildi. Ilıcalı, transfere para artı futbolcu formülünü kullanabilir.

Transferde hareketli günler geçiren ve dün 3 yıldız ile anlaştıklarını açıklayan Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için İspanya'ya gittiği öne sürüldü.

ACUN ILICALI İSPANYA'YA GİTTİ

NTV'de yer alan habere göre, Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok" açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere harekete geçti.

PARA ARTI TAKAS FORMÜLÜNÜ KULLANACAK

Sevilla'ya para artı futbolcu formülünün sunulacağı belirtilirken, takasta adı geçen futbolcunun Cengiz Ünder olduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor.

Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe İspanya Spor Haberler

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