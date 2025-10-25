Atko Grup Pendikspor, Serikspor'u Farklı Geçti: 4-0
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Atko Grup Pendikspor, Serikspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Wilks, Clarke-Harris, ve Gökhan Altıparmak'ın kendi kalesine attığı golle birlikte Thuram'dan geldi.
Stat: Pendik
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hasan Erdoğan, Ömer Yasin Gezer
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 79 Enis Safin), Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 73 Bekir Karadeniz), Hamza Akman (Dk. 73 Adnan Uğur), Clarke-Harris (Dk. 73 Görkem Bitin), Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 59 Thuram)
Serikspor: İbrahim Demir, Bilal Ceylan, Martynov, Gotsuk, Dmitrii, Batuhan İşçiler (Dk. 67 Kerem Şen), Selim Dilli (Dk. 62 Marcos Silva), Burak Asan, Berkovskiy (Dk. 78 Yuran), Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Sadygov), Amaral (Dk. 62 Erhan Çelenk)
Goller: Dk. 27 Wilks, Dk. 47 Clarke-Harris, Dk. 59 Gökhan Altıparmak (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Thuram (Atko Grup Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 33 Selim Dilli, Dk. 39 Martynov, Dk. 81 Kerem Şen, Dk. 90 Yuran (Serikspor), Dk. 83 Wilks (Atko Grup Pendikspor )
Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Serikspor'u 4-0 yendi.