Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maçta önemli goller atan Hamza Akman, Berkay Sülüngöz, Wilks, Clarke-Harris ve Furkan Doğan galibiyetin mimarları oldu.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Mavi, Çağrıcan Pazarcıklı

Adana Demirspor : Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 63 Muhammed Ergen), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 67 Seyfi Efe Irga), Ahmet Yılmaz (Dk. 74 Eymen Namlı), Kayra Saygan, Toprak Bayar

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo (Dk. 46 Tarık Tekdal), Berkay Sülüngöz, Denic (Dk. 73 Görkem Bitin), Wilks, Hakan Yeşil (Dk. 72 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 63 Clarke-Harris), Hüseyin Maldar (Dk. 30 Hamza Akman), Thuram, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan

Goller: Dk. 33 Hamza Akman, Dk. 40 Berkay Sülüngöz, Dk. 44 Wilks, Dk. 67 Clarke-Harris, Dk. 87 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor )

Kırmızı kart: Dk. 72 Ali Fidan ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Kürşat Türkeş Küçük ( Adana Demirspor ), Dk. 52 Furkan Doğan, Dk. 55 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
