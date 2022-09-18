Atilla Szalai: "Hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Atila Szalai, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak istediklerini söyledi. Szalai, Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe'nin stoperi Atilla Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Harika bir galibiyet aldıklarını ifade eden Szalai, "Çok fazla gol attığımız ve fazla golle kazandığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik bu da bizler açısından mutluluk verici. Ofansif ve defansif anlamda bence yaptığımız şeylerden mutlu olabiliriz. Maça çıkarken çocuklar için maçlara çıkıyoruz. Maçtan önce de o tabletle sahaya çıkma fırsatım oldu. Bizler herkesi mutlu etmek niyetindeyiz ama daha çok çocukları en çok çocukları mutlu etmek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki onun açısından da çok büyük mutluluk olmuştur. Onların atmosferi görmesi açısından, stattaki atmosferi daha iyi anlayabilmeleri açısından bence oldukça olumlu olmuştur" şeklinde konuştu.

"FRANSA'DA İYİ BİR GERİ DÖNÜŞ SAĞLADIK"

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Rennes maçında iyi bir geri dönüşe imza attıklarını belirten Atilla Szalai, "Yorucu, şiddeti yüksek bir maç oynadık Fransa'da. Neticede iyi bir geri dönüş sağladık ve güzel bir sonuç elde ettik. Hocamız da bununla alakalı bizimle konuşuyordu. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu maçta da şiddeti yüksek oynadık. Takım olarak bence çok fazla mücadele ettik. Koşu tempomuz da yüksekti. Herkes bu anlamda bana göre fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan dolayı takım olarak elde ettiğimiz galibiyetten oldukça mutluyum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUANI ALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Szalai, Beşiktaş derbisiyle ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki de dolu tribünler önünde oynamak iyi hissettirir. Harika atmosferlerde top oynamak bir futbolcuyu daima iyi hissettirir. Bana göre bugün biz iyi bir örnek teşkil ettik. Her zaman olduğu gibi bugün stadımızda muhteşem bir atmosfer vardı. Diğer takımların da bu anlamda avantajları var. Onlara da destek olan taraftar kitleleri var. Bizler şu andan itibaren oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini o maçta göstereceğiz."

"HEM AVRUPA HEM DE LİGDE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Ligi'ndeki gidişatın sorulması üzerine ise "Tabii ki bizlerin her zamanki amacı hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bana göre iyi de bir yoldayız. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyemem şunu söyleyebilirim ki biz gerçekten çok sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sıkı şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Dolayısıyla devam etmemiz gereken yol, bu yol" yanıtını verdi.

(Bora Akyol - Yunus Kılıç/İHA)