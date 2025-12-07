Atılay Canel: 'Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Gençlerbirliği karşılaşmasında gol yedikleri dakikaya kadar başa baş oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna iyi başladık gibi oldu. Golü yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu. Maç genelinde 400'e yakın pas yapmışız. Rakip 265'e yakın pas yapmış" diye konuştu. - ANKARA