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Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
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Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off'a kaldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin son anda turu geçmesine ve Jose Mourinho'ya geniş yer verdi. Özellikle 'Corriere Dello Sport' ve 'La Gazzetta Dello Sport' gibi önemli spor gazeteleri Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı. İşte o manşetler...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan basını Jose Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı

İşte o manşetler:

CORRIERE DELLO SPORT: KIL PAYI KURTULDU

"Elemelerin sonuncusu olan ve Braga ile gol farkı bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'si kıl payı kurtuldu ve son dakikalarda Lazio karşısında Türkleri geçmeye yetecek golü iptal ettirdi."

BT: FENERBAHÇE SON ANDA DÖNDÜ

"Fenerbahçe de çıkış eşiğinde olmasına rağmen play-off'a kalmayı başardı."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MOURINHO KIL PAYI KURTULDU

Mourinho ateşle oynadı ama ama şanslı ve play-offlara katılmaya hak kazandı. Midtjylland'a karşı 2-2'lik beraberlik gol farkıyla 24. sıraya yükseldi. Fenerbahçe- Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten biriyle karşılaşacak."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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