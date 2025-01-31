Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan basını Jose Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı

İşte o manşetler:

CORRIERE DELLO SPORT: KIL PAYI KURTULDU

"Elemelerin sonuncusu olan ve Braga ile gol farkı bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'si kıl payı kurtuldu ve son dakikalarda Lazio karşısında Türkleri geçmeye yetecek golü iptal ettirdi."

BT: FENERBAHÇE SON ANDA DÖNDÜ

"Fenerbahçe de çıkış eşiğinde olmasına rağmen play-off'a kalmayı başardı."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MOURINHO KIL PAYI KURTULDU

Mourinho ateşle oynadı ama ama şanslı ve play-offlara katılmaya hak kazandı. Midtjylland'a karşı 2-2'lik beraberlik gol farkıyla 24. sıraya yükseldi. Fenerbahçe- Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten biriyle karşılaşacak."