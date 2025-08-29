Atılan manşetler bomba! Bütün dünya Mourinho'yu konuşuyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamın görevine son vermesi dış basında büyük yankı buldu.

İşte Mourinho'yla ilgili atılan manşetler;

RECORD

" Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'nde elenilmesinin ardından görevden aldı."

A BOLA

" Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu resmen görevden aldı. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti"

O JOGO

" Fenerbahçe, sabah saatlerinde Jose Mourinho'yu görevden aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi."

AS

"Fenerbahçe, Benfica'ya elendikten sonra Portekizli teknik adamın görevine son verildi."

MARCA

"Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu multimilyonluk tazminatla görevden aldı."

MUNDO DEPORTİVO

"Fenerbahçe, Benfica'ya elenilmesinin faturasını Jose Mourinho'ya kesti ve görevden aldı."

L'EQUIPE

"Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi playoff turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti. 'Special One', geçen sezon Türkiye'de birçok tartışmanın öznesi olmuştu."

THE GUARDIAN

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Mourinho ile yollarını ayırdı."

THE SUN

"Kalamazsın Jose! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı."

BILD

"İki büyük Türk kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe; sadece saatler içerisinde Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho'yu görevden aldı."

LA GAZZETTA

"Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Şampiyonlar Ligi başarısızlığının bedeli ağır oldu."

CORRIERE DELLO SPORT

"Sansasyonel! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından Jose Mourinho'yu görevden aldı."