Eyüpspor Teknik Direktörü'nden Galatasaray Mağlubiyeti Değerlendirmesi

Güncelleme:
İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Galatasaray'a karşı oyunun başında 1-0 mağlup başlamak, 55-60 dakika 10 kişi burada oynamak kolay bir şey değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var" dedi.

ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atila Gerin, "Kaybettik, üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı oyunun başında 1-0 mağlup başlamak, 55-60 dakika 10 kişi burada oynamak kolay bir şey değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var; demek ki çocukları iyi konsantre başlatamıyorum. Çok genç çocuklar, çok yeniler, hiç tecrübesi olmayan çocuklar. 1-0 geri başlayınca kolay olmuyor. Kendi kalibremizde oynayacağımız takımlar için 30-35 dakikadan memnum. Geçen hafta Başakşehir maçında korner atamamıştık, bu hafta 4 korner attık. Adım adım takımımızı yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle tutunacağız" ifadelerinde bulundu.

