Atıcılıkta hedef "en az 3" olimpiyat madalyası

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, 2028 Olimpiyatları'nda "en az 3 madalya kazanmayı, bunlardan en az birinin de altın olmasını" hedeflediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi tarafından 28-29 Nisan'da düzenlenen Proaktif Spor Zirvesi'ne katılan Kocakaya, AA muhabirine, olimpiyatlara odaklanmış durumda olduklarını ifade etti.

Sporcularının yoğun antrenman mesaisinde olduğuna değinen Kocakaya, "Ciddi derecede hazırlanıyoruz. Takımlarımızın tamamı kamplarda hazırlanıyor. Kendilerine göre bir programları var. Şu ana kadar geldiğimiz nokta iyi ve beklentimiz yüksek." dedi.

"2028'de Türkiye'nin gururu olacağız"

Kocakaya, olimpiyatlarda Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin atıcılık branşında olimpiyatlarda ilk defa 2024'te madalya alarak çıta atladığını vurgulayan Kocakaya, şöyle devam etti:

"Bir gümüş madalya aldık. 2028 Olimpiyatları'nda bu çıtayı biraz yukarı çıkarmak istiyoruz. Son iki yıldır Avrupa Şampiyonası'nda havalı silah takımımız çok iyi sonuçlar alıyor. Bunları biz olimpiyatlara aksettireceğimizi düşünüyoruz. Geçen olimpiyatta finale kalan İlayda daha da tecrübeli hale geldi. Yusuf'un tecrübesi daha çok arttı. Plak atışlarında da yeni bir sistem uyguluyoruz. Yabancı danışman da getirdik. Olimpiyatlarda madalyaların bir kısmına talibiz. Takım olarak da bunu başaracağımıza inanıyoruz çünkü gerçekten iyi sporcularımız var. Atıcılık Federasyonu olarak 2028 Olimpiyatları'nda en az 3 madalya kazanmayı, bunlardan en az birinin de altın olmasını hedefliyoruz. Türkiye hep olimpiyatlarda güreşte, tekvandoda, boksta madalya bekler, oradan madalya alır. 2028'den itibaren Türk halkının atıcılıktan madalya bekleyeceği bir dönem olacak. Bu durumu bir rutin haline getirme gibi bir hedefimiz var."

Kurdukları hayali başaracaklarına inançlarının tam olduğunu aktaran Kocakaya, atıcılığın 2028'de Türkiye'nin gururu olacağına inandıklarını anlattı.

Kocakaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gündeme gelen "ikonik" pozu ve elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç'in atıcılık branşına tüm dünyada katkı sağladığına dikkati çekti.