Atiba'nın oğlu Noah, Beşiktaş'ta top koşturacak

Beşiktaş'ta 10 yıl forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

9 YAŞINDAKİ OĞLU NOAH'A LİSANS ÇIKARTILDI

Beşiktaş, 2023 yazında siyah-beyazlılarda futbol kariyerini noktalayan Atiba'nın 9 yaşındaki oğlu Noah Hutchinson'a lisans çıkardı. Noah, babasının siyah-beyazlılarda top koşturduğu dönemde 13 Nisan 2015'te Türkiye'de dünyaya geldi.

ATİBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2013-2023 arasında Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarda 334 maçta süre aldı ve 27 gol, 37 asist yapmıştı. 41 yaşındaki efsane isim, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferleri elde etti.