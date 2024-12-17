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Atiba'nın oğlu Noah, Beşiktaş'ta top koşturacak

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Beşiktaş, 10 yıl formasını terleten ve kariyerini siyah-beyazlılarda noktalayan kulüp efsanesi Atiba Hutchinson'un 9 yaşındaki oğlu Noah Hutchinson'a lisans çıkardı.

Beşiktaş'ta 10 yıl forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

9 YAŞINDAKİ OĞLU NOAH'A LİSANS ÇIKARTILDI

Beşiktaş, 2023 yazında siyah-beyazlılarda futbol kariyerini noktalayan Atiba'nın 9 yaşındaki oğlu Noah Hutchinson'a lisans çıkardı. Noah, babasının siyah-beyazlılarda top koşturduğu dönemde 13 Nisan 2015'te Türkiye'de dünyaya geldi.

Atiba'nın oğlu Beşiktaş'ta top koşturacak

Atiba'nın oğlu Beşiktaş'ta top koşturacak

ATİBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2013-2023 arasında Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarda 334 maçta süre aldı ve 27 gol, 37 asist yapmıştı. 41 yaşındaki efsane isim, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferleri elde etti.

Atiba'nın oğlu Noah, Beşiktaş'ta top koşturacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerge_nekon:

Allah bağışlasın inşallah ahlaklı, dürüst iyi bir futbolcu olur

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