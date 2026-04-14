ATFF'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

ATFF'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) heyeti, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile altyapı çalışmaları ve gelecekteki projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) heyeti, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan'ı Ziraat Tesisleri'nde ziyaret etti. Taraflar, gerçekleştirilen görüşmede altyapı çalışmaları ve gelecekte yapılabilecek ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, MKE Ankaragücü yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa'daki Türk gençlerinin Türk futboluna kazandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunularak; altyapıdan oyuncu gelişimi, uluslararası organizasyonlar ve kulüpler arası iş birliği konuları da ele alındı. Görüşmede ayrıca iki kurum arasında ilerleyen dönemde ortak projeler geliştirilmesi yönünde olumlu mesajlar verildi.

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, sarı-lacivertli ekibin kısa vadede yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediğini belirterek, orta vadede ise kulübün Avrupa kupalarında mücadele eden bir yapıya kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti. Alparslan, "Hedefimiz güçlü bir altyapı ile sürdürülebilir başarı yakalamak ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde kulübümüzü UEFA organizasyonlarında yer alan bir konuma getirmektir" diye konuştu.

AYHAN YILDIZ: ANKARAGÜCÜ İLE YAPILACAK İŞ BİRLİKLERİ TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da, Avrupa'daki Türk gençlerinin Türkiye'deki kulüplerle daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekerek, MKE Ankaragücü ile yapılacak iş birliklerinin Türk futboluna katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapılırken, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan tarafından ATFF heyetine kulüp forması hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
