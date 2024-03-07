Atamalar yapıldı! İşte Süper Lig'de bu haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

DİJİTAL ATAMALAR YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi