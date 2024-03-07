Atamalar yapıldı! İşte Süper Lig'de bu haftanın hakemleri
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. İşte bu haftanın hakemleri...
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
DİJİTAL ATAMALAR YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Cuma
- 20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
- 13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
- 19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar
- 13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
- 16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
- 16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
- 19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
- 20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler