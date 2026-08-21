Haberler

Atakaş Şirketler Grubu, Hatayspor’a sırt sponsoru oldu

Atakaş Şirketler Grubu, Hatayspor’a sırt sponsoru oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor’un 2026-2027 futbol sezonunda sırt sponsorunun Atakaş Şirketler Grubu olacağı duyuruldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor'un 2026-2027 futbol sezonunda sırt sponsorunun Atakaş Şirketler Grubu olacağı duyuruldu.

Hatayspor'a desteklerini esirgemeyen Atakaş Şirketler Grubu, 2026-2027 sezonunda da kentin takımının yanında olacak. Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Atakaş Şirketler Grubu ile gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda şirketin yeni sezonda takımın sırt sponsoru olacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Hatay'ın ve Hatayspor'un gelişimine katkı sağlayan Atakaş Şirketler Grubu'na ve Recep Atakaş'a desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, sponsorluk anlaşmasının camiaya hayırlı olması temenni ederiz" ifadelerini kullanıldı.

Hatayspor Kulübü, anlaşmayı sosyal medya hesabından "Teşekkürler Atakaş" mesajıyla duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar!
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Trump'ın 'ekonomik savaş' hamlesine İran'dan yanıt: Bunu uygulayanlar...

'Ekonomik savaş' hamlesine İran'dan yanıt: Uygulayanlar...
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti

Ev alıp satacakları ilgilendiriyor! Yıllardır uygulanan sistem değişti