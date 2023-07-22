Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü. Bordo-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı. Dayanıklılık ve koordinasyon çalışması da yapan oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.