- Atakaş Hatayspor'un yeni sezonda giyeceği formalar basına tanıtıldı

HATAY - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtım toplantısı yapıldı.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazeaslan ile kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılı nedeniyle ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azmini temsil eden 100'üncü yıla ait bir forma yaptırdıklarını ifade eden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş; "İlk 10'u hedefleyen bir takım için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Savaş konuşmasının devamında; "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. Biz Hatay olarak hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına katılmış son serhat şehiriz. Bu forma 100'üncü yıl ve sonsuzluğu ifade ediyor. Kollarda görmüş olduğunuz yıldızlar bizim futbolcularımızın mücadele azmini ve kazanma hırsını ve birbirine kenetlenmesini temsil ediyor. 100'üncü yıl formasında 23 tane, kolda ise 11 tane yıldız bu bizim bu seneki 3. formamız. Hem Atakaş Hatayspor'un ailesine hayırlı olsun hem de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki 19 Süper Lig ekiplerinden bir tanesi olan Hatayspor'umuz, ilklere imza atsın diye arkadaşlarımızla bunu düşündük. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu senenin hepimize hayırlı olmasını ve başarıdan başarıya koşmamızı temenni ediyorum" İfadelerini kullandı.

Son iki yıldır hem orta sahada hem de ön liberoda oynayan Ruben Ribero ile tekrar anlaştıklarını belirten Savaş; "Oyuncumuz bu gün Erzurum'da kampa katılacak. Yine AEK Atina takımında sağ stoper oynayan Ognjen Vranje. Daha önceleri bizim burada iki ayrı takımda oynamış gayet iyi bir sağ stoper. Bununla da anlaşma sağlandı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Bunun üzerine bir sol açık veya bir sağ bek mevkilerinde arayışlarımız var. Sol açık çalışması devam ediyor. Sol açıkla da anlaşmamız olursa ikisini de paylaşacağız. Takımımızın yüzde 90 olarak ana iskeletini tamamlamış bulunmaktayız. En fazla 3 tane futbolcu daha alacağız. Transfer kapanmaya yakın çok daha uygun fiyatta gelirse değerlendireceğiz. İnşallah ilk maçımızdan itibaren bunu göreceksiniz. Her sene Hatayspor'u, düşecek takımlar içerisine yazıyorlar ama özellikle Hataysporlu olduğunu zannettiğimiz arkadaşlar bunu yaymaya çalışıyor. Çok şükür 2 yılda hedeflediğimiz noktalara yakın bir şekilde bitirdik. Düşme korkusu yaşamadık. Bu sene de 9 tane takım çok iyi transferler yaptı. Biz onlar kadar ekonomik değeri yüksek takım kuramadık ama uyumlu, dirençli kendi kurgusunu sahaya yansıta bilecek bir takım kurmaya çalıştık" dedi.