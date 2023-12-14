Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleşen saldırı nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Takım, önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yapıyor.

Atakaş Hatayspor, erteleme kararı sonrasında önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleşen saldırı nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Erdemli Belediyesi Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular 4'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 21 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde Hatayspor'da sakat olan Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncu bulunmazken, 1 maçlık cezasını tamamlayan Volkan Demirel de takımın başındaki yerini alabilecek.