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Atakaş Hatayspor, Küme Düştü; Teknik Direktör Murat Şahin Gelecek Sezon İçin Umutlu

Atakaş Hatayspor, Küme Düştü; Teknik Direktör Murat Şahin Gelecek Sezon İçin Umutlu
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti. Teknik direktör Murat Şahin, takımın gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için çalışacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilerek küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, inşallah sezonu istedikleri yerde bitirirler. Hatayspor olarak Kayserispor maçından sonra hemen hemen tüm maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımızın ligde iddiamızın düşmesinden sonra kırılmalar yaşadı. 2-1'e kadar oynanan oyundan memnunum. Oyun disiplinini bırakarak Beşiktaş'a oyunu vermemizin sonucunda skor 5-1'e geldi. Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncularımızla ilgili tasarruflarımız olacak. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımımızı geri getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Maçlarını Mersin'de oynadıkları için Hataylılarla bütünlük sağlayamamalarının kendilerine sıkıntı yaşattığını aktaran Şahin, "Bizim için en büyük sıkıntı Mersin'de oynamamız. Seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehirlerinin takımı olduğunu hissedemiyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesisleri Mersin'e 1 saatlik bir yerde. Depremden sonra en iyi şartlar verilmeye çalışılmış ama seyircilerimiz gelemiyorlar. Ne idmanımıza ne maçımıza gelebiliyorlar. Bu bütünlüğü bu sene sağlayamadık. Seneye İskenderun'da oynama planımız var. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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