Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı için hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.