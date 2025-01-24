Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Şahin sık sık oyunu durdurarak her oyuncuya bireysel direktifler verdi. - MERSİN