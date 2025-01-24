Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Murat Şahin, oyuncularına bireysel direktifler verdi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Teknik direktör Şahin sık sık oyunu durdurarak her oyuncuya bireysel direktifler verdi. - MERSİN