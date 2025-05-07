Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Murat Şahin yönetiminde devam etti. Takım, dar alan ve taktik çalışmaları ile antrenman programını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Göztepe ile Hatayspor, 11 Mayıs Pazar saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor