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Atakaş Hatayspor, Engin Can Aksoy'un sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine başkan vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel'in katıldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Engin Can Aksoy'un sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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