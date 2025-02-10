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Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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