Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN