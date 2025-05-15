Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahada idman yapan Hatay ekibi, dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Adana Demirspor ile Hatayspor, 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Nihal'in katili mahkemede itiraf etti: Çay kaşığını boğazına batırdım

Nihal'in katilinin itirafı mahkemeyi buz kestirdi: Çay kaşığını...
Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.