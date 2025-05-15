Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahada idman yapan Hatay ekibi, dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Adana Demirspor ile Hatayspor, 17 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor