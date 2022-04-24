Atakaş Hatayspor: 3-0
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut (Dk. 85 Salih), Deniz (Dk. 89 Pizzi), Aleksic (Dk. 76 Berkay), Trezeguet (Dk. 76 Serdar), Gulbrandsen (Dk.
STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut (Dk. 85 Salih), Deniz (Dk. 89 Pizzi), Aleksic (Dk. 76 Berkay), Trezeguet (Dk. 76 Serdar), Gulbrandsen (Dk. 85 Atabey)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe (Dk. 78 Emre), Onur (Dk. 72 Selimcan), Boudjemaa, Benzia (Dk. 58 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 78 Kahraba), Lobjanidze, Diouf (Dk. 72 Betuğ)GOLLER: Dk. 65 ve Dk. 88 Deniz, Dk. 77 Mahmut (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Epureanu (Medipol Başakşehir), Sackey (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, evinde Atakaş Hatayspor'u 65 ve 88'inci dakikalarda Deniz Türüç, 77'nci dakikada Mahmut Tekdemir'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve puanını 57'ye yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 49 puanda kaldı.12'nci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topta Aleksic'in şutu az farkla auta çıktı.33'üncü dakikada Lima'nın etkili ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.34'üncü dakikada paslaşarak kullanılan korner atışında Lima'nın ortasında Duarte'nin kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.Mücadelenin ilk yarsı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.58'inci dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı sert ortada El Kaabi müsait pozisyonda topu auta attı.65'inci dakikada Başakşehir maçta öne geçti. Lima'nın ortasında Sackey'in ters vuruşunda kaleci Munir'in topa müdahalesi yeterli olmadı. Deniz Türüç, önünde kalan topu ağlara gönderdi: 1-0.77'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında Mahmut Tekdemir rakiplerinden sıyrılarak topu önüne aldı ve kaleci Munir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.88'inci dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda direk kaleye gönderdiği frikikte top, kaleci Munir'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 3-0.Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı. - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor