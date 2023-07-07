Atakan Kırıcıoğlu Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Kırıcıoğlu, bir altın, 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırıcıoğlu 89 kiloda mücadele ederek altın ve gümüş madalyaları elde etti.

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcu Atakan Kırıcıoğlu, bir altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda 15 yaş altı erkekler 89 kiloda mücadele eden Atakan Kırıcıoğlu, koparmada 117 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 140 kiloluk kaldırışıyla gümüş, toplamda ise 257 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 13 altın, 9 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 29 oldu.