At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

Filipinler'de düzenlenen bir at yarışında yaşanan korkunç kazada, 32 yaşındaki jokey Elvin Abrea yaşamını yitirdi. Talihsiz sporcu, yarış sırasında attan düştükten sonra başka bir atın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, cumartesi günü Padre Garcia kentinde bulunan Hapi Jockey Club yarış pistinde meydana geldi. Filipinler'in tek at yarış pistinde düzenlenen yarışta Elvin Abrea, Fly With The Wind adlı atla mücadele ediyordu. Yarışta toplam yedi jokey yer alıyordu.

Yarışın yaklaşık 1000 metre noktasına gelindiğinde, Abrea kalabalık grubun içinde ilerlerken sağ tarafa doğru pozisyon almaya çalıştı. Ancak bu sırada Fly With The Wind'in, önünde koşan ve JL Paano'nun bindiği Magnolia Ariana adlı atın arka ayaklarına temas ettiği belirtildi.

Bu temas sonucu Fly With The Wind sendeleyerek yere düştü ve jokey Elvin Abrea sert şekilde pist zemine savruldu. Ne yazık ki hemen arkasından gelen bir başka at, durmak ya da yön değiştirmek için yeterli zamana sahip olamayınca yerde kalan Abrea'nın üzerinden geçti.

Yaşanan feci kazanın ardından Elvin Abrea'nın olay yerinde hayatını kaybettiği resmi makamlar tarafından doğrulandı.

Yarış görevlilerinin hazırladığı raporda, Fly With The Wind'in önündeki atın ayaklarına çarptığı ve bu durumun kazaya neden olduğu belirtildi. Magnolia Ariana'nın jokeyi JL Paano ise herhangi bir temas hissetmediğini ve atının düz bir hat üzerinde koştuğunu ifade etti.

Filipin Jokey Kulübü, Elvin Abrea'nın ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarış sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu jokey Elvin Abrea'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevdiklerine, meslektaşlarına ve tüm yarış camiasına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Elvin Abrea, at yarışlarına olan bağlılığı, cesareti ve tutkusu ile her zaman hatırlanacaktır. Bu zor günlerde ailesinin ve yarış camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Mekânı cennet olsun."

Yaşanan bu acı olay, at yarışlarında güvenlik önlemlerinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.