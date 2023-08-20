- Asya ve Avrupa 35. kez kulaçlarla birleşti Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın yüzücü, Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçları ile birleştirdi.

- Asya ve Avrupa 35. kez kulaçlarla birleşti

İSTANBUL - Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 77 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın yüzücü, Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçları ile birleştirdi. İstanbul 35. kez sporun birleştirici gücüyle dünya çapından yüzücüleri bir araya getirdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu ve birçok kamu kuruluşunun desteğiyle düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 5 kıtadan bin 331 yerli, bin 310 yabancı, 738'i kadın, bin 903'ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 641 yüzücü Asya'dan Avrupa'ya yüzerek 'Kıtalararası Yüzücü' unvanı kazandılar.

Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 42 dakika 54 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 41 dakika 22 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı.

Genel klasman kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç 0: 43: 59'luk derece ile ikinci, Ada Liza Çelik 0: 44: 17'lik dereceyle üçüncü olurken, erkeklerde Kerem Hoşgör 0: 43: 31'lik derece ile ikinci, Halil Şensoy 0: 42: 44'lük derece ile üçüncü oldu.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve birçok isim de izleyerek büyük heyecana ortak oldular.

"Bu eşsiz deneyimi herkes yaşamak istiyor"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Dünyanın 77 ülkesinden 2 bin 600'ü aşkın yüzücüyle birlikteyiz. İstanbul boğazında iki kıta arasında kulaç atıyorlar. Güzel bir havada, güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Bu eşsiz deneyimi dünyanın bütün kıtalarından, 77 ülkeden yüzücülerin paylaşıyor olması işin mutluluk veren bir yönü. Ben tüm yarışmacıların çabalarını gönülden kutluyorum. Onlara başarı dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Aileleriyle, yakınlarıyla ve dostlarıyla birlikte buradalar. Hem İstanbul için hem de ülkemiz için güzel bir yarışma ve kazanç olduğunu söyleyebiliriz. Katılımdan çok memnunuz. Bu yarışta bizim kısıtlamalarımız var. Boğaz zor bir parkur. O nedenle belli sayıyı aşmıyoruz. Özellikle yabancı katılımcılarda kayıdı bir saat işinde açıp kapatıyoruz. Çok yoğun talep var. Bu eşsiz deneyimi herkes yaşamak istiyor" dedi.

"Boğazda yarışmak çok zevk veriyor"

Zorlu yarışı erkekler kategorisinde birincilikle tamamlayan Doğukan Ulaç, "Akıntı daha güçlüydü. Derecelerden belli oluyor. Geçen senekine oranla akıntıdan dolayı daha kolaydı. Boğazda yarışmak çok zevk veriyor. Her sene katılmayı düşünüyorum" dedi.

"Çok güzel geçti ve birinci oldum"

Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışını kadınlar kategorisinde birinci tamamlayan Burcunaz Narin, "Bu sene deniz biraz daha dalgalıydı. Biraz zorlandım. Çok güzel geçti ve birinci oldum" ifadelerini kullandı.