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Astor Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.