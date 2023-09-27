Astor Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Efe İnanç yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla yaklaşık 2 saatte tamamlandı.
Şanlıurfaspor, deplasmanda Tuzlaspor ile 30 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.
Kaynak: AA / Spor