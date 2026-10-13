Haberler

Aston Villalı Matty Cash, yarınki Fenerbahçe maçını zorlu test olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aston Villalı Matty Cash, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçın kendileri için önemli bir test olduğunu söyledi. Cash, Fenerbahçe'nin zorlu ve üst seviyede bir takım, taraftarının ise çok ses çıkaran bir atmosfer yarattığını belirtti.

Aston Villalı futbolcu Matty Cash, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cash, Fenerbahçe'nin hep zirveye oynayan zor bir ekip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerin çok iyi bir taraftara sahip olduğunu aktaran Matty Cash, "Fenerbahçe taraftarı çok ses çıkaran bir taraftar. Bunu Türkiye'ye gittiğimizde fark ettik. Zorlandık ama baş etmeyi başardık. Atmosfer iyi olunca maç daha iyi oluyor. Bizim amacımız maça odaklanmak. Fenerbahçe her zaman bizi zorlayan, lig içinde hep üstlerde yer almış bir takım. Yarın zor bir maç, zor bir test olacak. Kendi sahamızda daha iyi bir forma ulaşamaya çalıştığımız için önemli bir test içinde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe futbolcusu Mason Greenwood'un genç yaşında İngiltere'de önemli işlere imza attığını aktaran Cash, "Kendisi birkaç sene önce Manchester United ve İngiltere için en iyi oyunculardandı. İngiltere'ye gelecek, kendini kanıtlamak isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde birkaç sene önce önemli bir deneyim yaşadıklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:

"Sezona başlangıcımız umduğumuz kadar iyi değildi ama birçok oyuncu ayrıldı ve yeni gelen oyuncular oldu. Bunlar zaman alan şeyler. Bahane yaratmıyoruz ama oyuncular birbirini tanıyor. Bütün takıma bakacak olursak bu değişiklikle bağların güçlenmesi zaman alacak. İyi bir kalitemiz var ve iyi bir yerde olacağımız yüzde 100. Umuyoruz daha iyiye doğru gideceğiz."

Kendi sahalarında galibiyete ihtiyaç duyduklarını aktaran Matty Cash, "Kendi sahamız çok önemli ve büyük bir fırsat. Geçen sene sahamızda Avrupa'da hiç kaybetmeden devam ettik. Yine o seviyeye dönmek istiyoruz. Kendi sahanızda baskın olabiliyorsanız deplasmanda da bunu yapabiliyorsunuz. Yarın da çok büyük bir maç olacak. Test olacak. Bizim koyduğumuz standardın yüksekliği de bu." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
İstanbul Valiliği, Avrupa Yakası'nın batısı için çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Fatih'te iş yerinden tahliye edilecek kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı! Bölgeye özel harekat sevk edildi

İcra memurları gelince havaya ateş açtı! Özel harekat bölgede
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Unai Emery, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi

F.Bahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi
Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

Annesinin cenazesine gitmemişti! Erbil aylar sonra nedenini açıkladı