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Aston Villa, Suzuki ve Ruggeri transferlerini resmen açıkladı

Aston Villa, Suzuki ve Ruggeri transferlerini resmen açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon kaleci Zion Suzuki'yi Parma'dan, İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi ise Atletico Madrid'den kadrosuna kattığını duyurdu. Suzuki, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya'nın kalesini korurken, Ruggeri geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 47 maça çıkıp 7 asist yaptı.

İngiliz ekibi Aston Villa, Parma'dan Japon kaleci Zion Suzuki'yi ve Atletico Madrid'den İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, iki transferini birden açıkladı. İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, son olarak Parma forması giyen Japon kaleci Zion Suzuki ile Atletico Madrid'den İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Suzuki, önceki sezon 22 maçta Parma kalesinde görev aldı.

Geçtiğimiz sezon başında Atalanta'dan Atletico Madrid'e transfer olan Matteo Ruggeri ise Madrid temsilcisi ile 47 maça çıkarken 7 asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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