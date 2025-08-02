Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı

Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı
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Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı
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Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan başarılı savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Avrupa'nın önemli liglerinden biri olan Belçika Ligi ekibi Anderlecht, sürpriz bir transfere imza attı.

1 YILLIĞINA BELÇİKA'DA

Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

''ARADIĞIMIZ PROFİLE UYUYOR''

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TÜRK OLMUŞTU

Bu sezon yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan İngiliz ekibine transfer olan Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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